Die Baden-Württemberg-Oberliga-Handballer spielen innerhalb weniger Tage gegen Söflingen, Altenheim und Plochingen.















Das Spiel der Wolfschlugener Frauen wurde abgesagt, der TV Nellingen hat ohnehin spielfrei – bleiben am Wochenende von den hiesigen Handball-Drittligisten noch die Männer des TSV Neuhausen übrig. Die haben am Samstagabend gegen den Tabellenzweiten SV Salamander Kornwestheim eine sehr schwere Aufgabe vor sich. Sehr unterschiedlich sind die Vorzeichen bei den Männern des TV Plochingen und des TSV Wolfschlugen in der BWOL.