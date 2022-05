1 Foto: picture alliance / dpa/Ronald Wittek

Das Thema des Handballwochenendes ist, zumindest in den höheren Ligen: Kampf um den Klassenverbleib. In der 3. Liga kann der TSV Neuhausen mit einem Heimspiel alles klar machen, der TV Plochingen mit einem Auswärtserfolg seine Chance wahren. In der Verbandsliga heißt es: Einer aus drei – oder auch nicht.