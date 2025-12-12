Handball – Vorschau: Geben, was noch im Tank ist

Geben, was noch im Tank ist

1 Philipp Keppeler verabschiedet sich am Ende der Saison aus Neuhausen. Foto: Jörn Kehle

Die Handballer der Region wollen im für viele letzten Spiel des Jahres noch mal ein Erfolgserlebnis. Neuhausen hätte gerne ein „Selbstvertrauenmüsli“.











Ein langes Handballjahr geht für viele Teams an diesem Wochenende zu Ende, um den 4. Advent sind dann nur noch einzelne im Einsatz – so etwa Männer-Drittligist TSV Neuhausen, bei dem in dieser Woche Kapitän Philipp Keppeler seinen Abschied am Saisonende bekannt gegeben hat. Nach neun Jahren bei den Maddogs kehrt der Außenspieler zu seinem zurzeit in der Oberliga spielenden Heimatverein SKV Unterensingen zurück und nennt dafür zeitliche und private Gründe: Keppeler ist beruflich stark eingebunden und wird im Februar Vater. Da ist es auch nicht schlecht, dass er in Zukunft zu Fuß zum Training gehen kann. „Ich bedauere es, denn ich hätte supergerne mit ihm verlängert – er ist ein Top-Spieler und ist ein sehr guter Kapitän geworden“, sagt Neuhausens Trainer Daniel Brack, „aber ich habe auch Verständnis.“