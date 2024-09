Handball – Vorschau: Eine Schippe drauflegen oder den Saisonstart veredeln

1 HSG-Spieler Dominik Keim (am Ball) will auch gegen den TV Willstätt wieder Tore erzielen. Foto: /Herbert Rudel

Die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern möchten den dritten Sieg in Serie feiern, der TV Plochingen will zurück in die Spur finden.











Nachdem die Handballsaison in den Amateurligen der Region in den vergangenen Wochen so langsam ins Rollen kam, herrscht ab diesem Wochenende Vollbetrieb. Auf der Erfolgswelle surft seither der Regionalligist HSG Ostfildern, der nach zwei Partien zwei Siege feierte und mit 4:0-Punkten auf Platz vier rangiert. Dagegen blicken die Handballerinnen des Aufsteigers TSV Denkendorf mit Vorfreude auf das erste Oberliga-Spiel gegen den VfL Waiblingen II. In den unteren Spielklassen steht für einige Teams noch der Saisonauftakt an.