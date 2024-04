Ein versöhnlicher Saisonabschluss soll her

1 Die SG Heli möchte Platz drei der Verbandsliga verteidigen. Foto: oh

Die Verbandsliga-Handballer vom Team Esslingen und der SG Hegensberg/Liebersbronn streiten sich um Platz drei. Der TSV Denkendorf will Wiedergutmachung.











Link kopiert

Für die Handballerinnen und Handballer der Region steht der Saisonendspurt an. Während es für den TV Plochingen und die HSG Ostfildern in der Aufstiegsrunde der BWOL um nichts mehr geht, kämpfen die SG Hegensberg/Liebersbronn und das Team Esslingen in der Verbandsliga noch um den 3. Platz.