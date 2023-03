1 Diezisau kann den Aufstieg klar machen. Foto: eas/Archiv

Der TSV Deizisau kann den Aufsteig beim Tabellenletzten der Württembergliga klar machen. Die BWOL-Handballer des TV Plochingen bekommen es mit dem TV Weilstetten und damit ebenfalls mit dem Schlusslicht zu tun.















Link kopiert

Für die einen Handballer geht es darum, mit einem Erfolg weiterhin im Geschäft zu bleiben. Die anderen könnten hingegen den Aufstieg bereits klar machen: Die einen sind in diesem Fall der TV Plochingen in der BWOL, die anderen der TSV Deizisau eine Etage tiefer. Beide bekommen es mit dem jeweils Tabellenletzten zu tun, was per se nicht schlecht ist, aber eben auch die Gefahr birgt, den Gegner zu unterschätzen. Das wird in der Partie zwischen dem TV Reichenbach und dem TSV Köngen sicherlich nicht passieren. Diese gibt es am Sonntag übrigens gleich zweimal: in der Württembergliga bei den Frauen und im Anschluss in der Verbandsliga der Männer.