Handball – Vorschau: Ein Derby im Zeichen „einer besonderen Freundschaft“

1 Im Verbandsliga-Derby zwischen der SG Hegensberg/Liebersbronn und dem TSV Denkendorf geht es immer heiß her. Foto: /Robin Rudel

Während in der Verbandsliga das nächste Derby ansteht, möchte Regionalligist HSG Ostfildern „den kleineren Fehlstart etwas wettmachen“.











In der Verbandsliga treffen im Derby zwischen der SG Hegensberg/Liebersbronn und dem TSV Denkendorf zwei Trainer aufeinander, die eine gemeinsame Handball-Vergangenheit haben. Derweil will der Regionalligist TV Plochingen die Niederlage zuletzt wiedergutmachen und gegen den Vorletzten TuS Schutterwald zwei Punkte holen. Dazu muss das Team laut Plochingens Coach Michael Stettner aber „die Konzentration hochhalten sowie die mentale Bereitschaft steigern, um in beiden Hälften gleich stark zu agieren“.