Handball – Vorschau: Ein Abschiedsspiel und ein Nordamerikameister fürs Tor
Drittligist TSV Neuhausen erwartet eine schwere Aufgabe gegen die Wölfe Würzburg. Foto: Steffen Wahr/oh

Die Regionalliga-Handballer des TV Plochingen wollen den Kampf in der Heimpartie gegen die SG Weinstadt annehmen – und verpflichten Keeper Mika Gmelich.

Vollprogramm ist zwar noch nicht, aber der Betrieb in den Handball-Ligen der Region läuft nach dem Jahreswechsel allmählich wieder an. Derweil stellten einige Vereine bereits die Weichen für die kommende Runde. Während bei den Drittliga-Frauen des TSV Wolfschlugen dann ein Rollentausch vollzogen – und Assistent Raphael Sautter den Posten des kürzertretenden Trainers Simon Hablizel übernehmen wird, verpflichteten die Regionalliga-Handballer der HSG Ostfildern einen neuen Coach. In Ostfildern wird künftig der vom Oberligisten SG H2Ku Herrenberg kommende Jörg Ebermann an der Seitenlinie stehen und Trainer Marco Gaßmann ablösen.

