Handball – Vorschau: Dritter, zweiter oder erster Sieg?
1
Drittligist TSV Neuhausen strebt den dritten Sieg an. Foto: oh

Drittligist TSV Neuhausen will beim Aufsteiger nachlegen, Oberligist TSV Wolfschlugen ein erfolgreiches Heimdebüt.

Die meisten Handballer der Region starten an diesem Wochenende in die Saison. Dabei sind gleich die Derbys in der Oberliga zwischen dem TSV Wolfschlugen und der SG Hegensberg/Liebersbronn am Samstag (20 Uhr) und eine Liga drunter zwischen dem TSV Deizisau und dem Team Esslingen am Samstag (19.30 Uhr). In der 3. Liga und der Regionalliga wurden dagegen schon ein bis zwei Spieltage absolviert – von den hiesigen Teams unterschiedlich erfolgreich. Und es geht gleich weiter.

