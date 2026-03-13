Handball – Vorschau: Die Wochen der Wahrheit

1 Regionalligist TV Plochingen will dem Favoriten TVS Baden-Baden ein Bein stellen. Foto: oh

Handball-Regionalligist TV Plochingen sowie Verbandsligist Team Esslingen stehen im Abstiegskampf vor entscheidenden Partien.











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Die Saison biegt langsam auf die Zielgerade ein – und für die Handballteams der Region stehen wichtige Aufgaben an. Regionalligist TV Plochingen will dem Favoriten TVS Baden-Baden ein Bein stellen, während Verbandsligist TSV Denkendorf im Duell mit einem Tabellennachbarn wichtige Punkte holen möchte. „Für uns beginnen die Wochen der Wahrheit, denn in den kommenden Partien spielen wir – mit Ausnahme des TSV Deizisau – nur gegen Teams, die tabellarisch nahe bei uns liegen“, sagte Denkendorfs Keeper Benedikt Schrade.

Neuhausen II auf Aufstiegskurs

Auch der Landesligist TSV Neuhausen II hat klare Ziele: Die Neuhausener wollen bei Kuchen-Gingen-Süßen Handball weitere Punkte im Aufstiegsrennen sammeln. „Wir sind stabil, wir sind da und wir haben Bock“, betonte Trainer Marco Schwab.

Männer – Regionalliga

Die Handballer der HSG Ostfildern verloren zwar zuletzt knapp beim TSV Heiningen mit 31:32, zeigten aber eine gute Leistung und haben durch die beiden Siege zuvor wieder in die Spur gefunden. Am Samstag (19.30 Uhr) empfangen die Ostfilderner (Rang elf) nun den Neunten SG Weinstadt und wollen mit einem Sieg näher an das obere Mittelfeld heranrücken. „Wir werden wieder mit einem dezimierten Kader antreten, dafür können wir aber erneut auf unsere A-Junioren zurückgreifen. Es wird eine schwere Aufgabe – wir schauen, was wir rausholen können“, sagte HSG-Teammanager Matthias Dunz.

Pure Freude herrschte zuletzt beim Vorletzten TV Plochingen nach dem 42:27-Heimsieg im Kellerduell gegen Schlusslicht TSV Blaustein. Der Erfolg tat den Plochingern gut, doch die kommenden Aufgaben werden nicht leichter. Der TVP gastiert am Samstag (20 Uhr) beim Vierten TVS Baden-Baden. „Natürlich wird es schwer, dort Punkte zu holen. Aber unsere Zielsetzung ist schon, aus den letzten sieben Spielen noch drei oder vier Siege einzufahren“, sagte TVP-Coach Engelbert Eisenbeil.

„Der beste Kader der Liga, der beste Torjäger der Liga – unangenehmer kann ein Gegner kaum sein“, sagte Coach Veit Wager über die Partie seiner SG Hegensberg/Liebersbronn am Samstag (20.15 Uhr) bei der SG Schozach/Bottwartal. Der Tabellenfünfte empfängt die neuntplatzierten Berghandballer, die laut Wager die Partie als „Bonusspiel“ sehen. Der Heli-Coach hat dennoch einen klaren Matchplan: „Wir wollen die Kreise der SG stören und uns unbeliebt machen. Vor allem müssen wir aber unsere technischen Fehler im Angriff minimieren.“ In die Erfolgsspur kehrte zuletzt der TSV Wolfschlugen durch den 30:26-Heimsieg gegen den TSV Bönnigheim zurück. Die Wolfschlugener (Rang drei) sind nun am Samstag (18 Uhr) beim Sechsten TV Flein zu Gast und wollen den TSV Amicitia Viernheim – ein Spiel und ein Pluspunkt mehr – von Platz zwei verdrängen.

Frauen – Oberliga

Bei den Handballerinnen des TSV Köngen hat sich laut Co-Trainer Martin Schorr „die personelle Situation zwar nicht verbessert, aber auch nicht verschlechtert“. Die Köngenerinnen (Platz elf) treffen am Samstag (19.30 Uhr) zu Hause auf den Neunten TSV Heiningen. „Ein Erfolg wäre für die Gemüter und unsere tabellarische Situation wichtig“, betonte Schorr. Einen Tag später um 17 Uhr gastiert der TSV Denkendorf beim Achten VfL Pfullingen. Die Denkendorferinnen (Rang zwei) wollen mit einem Sieg am Spitzenreiter SG H2Ku Herrenberg – drei Pluspunkte entfernt – dranbleiben.

Männer – Verbandsliga

„Wir sind punktgleich mit dem Gegner. Das Hinspiel haben wir zwar gewonnen, aber diesmal wird es eine andere Partie“, sagte Keeper Benedikt Schrade mit Blick auf die Partie seines TSV Denkendorf am Samstag (17.30 Uhr) beim Tabellennachbarn VfL Pfullingen II und ergänzte: „Wir müssen langsam anfangen zu punkten, denn wir haben in der Rückrunde bislang nur einen Sieg geholt.“ Auch Handballer Benedikt Frohna spricht von den „Wochen der Wahrheit“ und meint damit auch das Heimspiel seines Team Esslingen am Sonntag (16 Uhr) gegen den Elften TV Gerhausen. „Wir haben einige Spiele vor uns, in denen wir unbedingt punkten müssen“, sagte Frohna und ergänzte: „Wir müssen liefern, um die realistische Chance auf den Klassenverbleib zu wahren.“

Der Tabellenvierte TSV Deizisau ist indes am Samstag (20.15 Uhr) beim Sechsten SG Herbrechtingen/Bolheim gefordert. „Die SG steht verdientermaßen gut da, weil sie zu Hause dominant auftritt und kämpferisch stark ist“, sagte Arne Staiger vom Deizisauer Management und fügte hinzu: „Wir sind gewarnt und müssen eine Top-Leistung zeigen.“ Deizisaus Tabellennachbar TV Reichenbach ist eine Viertelstunde später beim Dritten SG Hofen/Hüttlingen zu Gast – und möchte den Favoriten ärgern. „Wir wissen um die Schwere der Aufgabe, die SG ist ziemlich konstant. Wir schauen, was geht und was wir rausholen können“, sagte der spielende Co-Trainer Daniel Roos.

Frauen – Verbandsliga

Das Top-Spiel der Staffel 1 steigt am Sonntag (18 Uhr) in der Langhanshalle in Beilstein, wenn der Zweite SG Hegensberg/Liebersbronn beim Dritten SG Schozach/Bottwartal II antritt. Die Berghandballerinnen sind gut in Form und gewannen drei Partien in Serie. Ein Erfolgserlebnis möchte derweil der Neunte TSV Neuhausen beim Siebten HSG Owen/Lenningen am Samstag (18 Uhr) in der Staffel 2 sammeln.

Männer – Landesliga

Spitzenreiter TSV Neuhausen II gastiert am Samstag (19 Uhr) bei Kuchen-Gingen-Süßen Handball. „Wir wollen den Aufwärtstrend bestätigen und über unsere stabile Abwehr erfolgreich sein“, sagte Neuhausens Coach Marco Schwab.

Frauen – Landesliga

Tabellenführer TV Reichenbach ist seit zwei Spielen sieglos. Das soll sich am Sonntag (15 Uhr) beim VfL Pfullingen II ändern. „Wir haben unsere Lehren gezogen und einen Plan B ausgearbeitet, der uns variabler macht“, erzählte Coach Frank Rilling. Zudem verstärkt in Anna-Lena Merk (zuletzt Team Esslingen) eine neue Spielerin ab sofort den Kader. Der Achte HC Wernau möchte am Samstag (19.15 Uhr) mit einem Heimsieg gegen die HSG Böblingen/Sindelfingen II den Abstand zu den unteren Tabellenplätzen vergrößern.

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Männer – Bezirksoberliga

Am Samstag (17.30 Uhr) trifft der Neunte TSV Wolfschlugen II im Derby auf den Vorletzten SG Hegensberg/Liebersbronn. Der Sechste TV Plochingen II gastiert um 20 Uhr beim Schlusslicht HSG Leinfelden-Echterdingen II und will mit einem Sieg den Anschluss an das obere Tabellendrittel halten.

Bezirksliga

Das Schlusslicht Team Esslingen II will dagegen im Kellerduell am Samstag (16 Uhr) beim Vorletzten HSG Owen/Lenningen II zwei wichtige Punkte holen.