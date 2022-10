Die Plochinger Handballer wollen sich von der Tabelle nicht blenden lassen. Ostfildern vor Spitzenspiel der Gelassenen.















Das vergangene Handball-Wochenende hatte es in sich, vor allem in der Verbandsliga. Doch das ist schon wieder Geschichte. Die Teams, die zuletzt überrascht haben, wie der TSV Köngen und der TSV Denkendorf, möchten unbedingt nachlegen. Andere, wie der TV Plochingen in der Baden-Württemberg Oberliga sowie der TSV Deizisau und die HSG Ostfildern in der Württembergliga, wollen ihre Siegesserie ausbauen. Und fast überall gibt es personelle Probleme.