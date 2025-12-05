Handball – Vorschau: Die Punkte werden nicht im Nikolaussack übergeben
1
Jochen Masching nahm in der vergangenen Saison noch selbst den Ball in die Hand. Foto: Rudel

In Deizisau steht das Derby gegen den TV Reichenbach an, bei dem Trainer Jochen Masching seinen Abschied ankündigt.

Noch zwei Mal spielen, dann ist Weihnachten. Das gilt für die meisten Handball-Teams. Für Trainer Jochen Masching beginnt damit Abschiedstour mit seinem Handball-Verbandsligisten TV Reichenbach. Das Vereins-Urgestein gibt das Team am Ende der Saison ab – weil er beruflich stark eingebunden ist „und weil mir mein Gefühl sagt, dass ich nach vier Jahren mal was anderes machen will“, wie er sagt. „Aber ob ich überhaupt was im Handball mache, weiß ich nicht.“ Wer Nachfolger wird, ist noch nicht klar – aber, dass es Co-Spielertrainer Daniel Roos nicht sein wird. „Ich will selbst noch ein bisschen spielen“, erklärt der.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-55 %
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
*anschließend 10,99 € mtl.
  • Exklusive Artikel, Serien und Abovorteile genießen
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
*anschließend 10,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.