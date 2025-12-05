Handball – Vorschau: Die Punkte werden nicht im Nikolaussack übergeben

Die Punkte werden nicht im Nikolaussack übergeben

1 Jochen Masching nahm in der vergangenen Saison noch selbst den Ball in die Hand. Foto: Rudel

In Deizisau steht das Derby gegen den TV Reichenbach an, bei dem Trainer Jochen Masching seinen Abschied ankündigt.











Noch zwei Mal spielen, dann ist Weihnachten. Das gilt für die meisten Handball-Teams. Für Trainer Jochen Masching beginnt damit Abschiedstour mit seinem Handball-Verbandsligisten TV Reichenbach. Das Vereins-Urgestein gibt das Team am Ende der Saison ab – weil er beruflich stark eingebunden ist „und weil mir mein Gefühl sagt, dass ich nach vier Jahren mal was anderes machen will“, wie er sagt. „Aber ob ich überhaupt was im Handball mache, weiß ich nicht.“ Wer Nachfolger wird, ist noch nicht klar – aber, dass es Co-Spielertrainer Daniel Roos nicht sein wird. „Ich will selbst noch ein bisschen spielen“, erklärt der.