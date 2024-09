1 TSV-Torhüter Niklas Prauß steht wieder im Neuhausener Kader. Foto: /Herbert Rudel

Während Handball-Drittligist TSV Neuhausen den dritten Sieg in Serie feiern möchten, wollen die beiden Regionalliga-Teams der Region an den guten Auftakt anknüpfen.











Die Handballer des TSV Neuhausen sind nach einer deutlichen 25:40-Pleite im Auftaktspiel beim TuS Fürstenfeldbruck mit zwei Siegen in Serie nun in der Drittliga-Saison angekommen. Erfolgreich waren auch die beiden Regionalliga-Teams TV Plochingen und HSG Ostfildern, die mit einem Sieg in die Saison starteten.