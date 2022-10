1 Zwei Doppelpacks stehen im Handball an. Foto: picture alliance/dpa/Ronald Wittek

Das Handballprogramm am Wochenende sowie am darauffolgenden Feiertag hat einiges zu bieten. So steht Drittligist TSV Neuhausen ebenso vor einem Doppelpack wie die BWOL-Männer des TSV Wolfschlugen. Auch sonst gilt es für etliche Teams, dicke Bretter zu bohren – allerdings hat die eine oder andere Mannschaft auch eine überschaubare Aufgabe zu lösen.