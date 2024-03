Derbytime in zwei Hallen und Heimspiel in Plochingen

Kurzfristige Entscheidung aus privaten Gründen: Torhüter Josip Kvesic verlässt den TSV Neuhausen am Saisonende.

Köngen erwartet Denkendorf, Reichenbach die SG Heli, der TVP tauscht das Heimrecht und Neuhausen sucht einen Torhüter.











„Ich würde mir das auch anschauen“, sagt Benedikt Frohna vom Handball-Verbandsligisten Team Esslingen zu den beiden Derbys in Reichenbach und Köngen. Das kann er aber nicht, weil er mit seiner Mannschaft fast zeitgleich den Spitzenreiter erwartet. Das Ganze zeigt: Handballerisch ist in der Region am Wochenende einiges geboten.