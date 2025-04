Handball – Vorschau: Derbyknaller und Aufstiegsrechenspiele

1 In der Verbandsliga freut sich der TSV Denkendorf auf das Derby beim TV Reichenbach. Foto: oh

Handball-Drittligist TSV Neuhausen will den vierten Sieg in Folge feiern – und zwei vielversprechende Derbys stehen bevor.











Während die allermeisten Handballerinnen und Handballer aus der Region bereits in der Osterpause sind, müssen einige wenige an diesem Wochenende noch ran. Highlights stehen aber dennoch an. Drittligist TSV Neuhausen (Rang sechs) möchte mit einem Sieg beim SV Salamander Kornwestheim näher an den Tabellennachbarn heranrücken. Und zwei Derbys – für die jeweiligen Teams das letzte der Runde – gibt es auch noch: In der Regionalliga treffen der TV Plochingen und die HSG Ostfildern aufeinander – und der Verbandsliga- Sechste TSV Denkendorf gastiert beim Fünften TV Reichenbach. Dem Zweitplatzierten SG Hegensberg/Liebsbronn steht indes laut Coach Veit Wager bei der Spvgg Mössingen „eine denkbar unangenehme und eklige Aufgabe“ bevor.