Zwei Handball-Derbys elektrisieren: Nellingen gegen Wolfschlugen und Hegensberg/Liebersbronn gegen Team.















Link kopiert

Am Black Friday haben die Einzelhändler Hammer-Angebote versprochen, nun folgt in der Handball-Region ein Hammer-Samstag. Wer ein spannendes Spiel sehen will und nicht automatisch zu seinem Herzensclub geht, muss sich entscheiden: Drittliga-Frauenderby in Nellingen, 3. Männer-Liga in Neuhausen, Baden-Württemberg Oberliga in Wolfschlugen oder das, also DAS Esslinger Verbandsliga-Stadtderby an der Römerstraße. Am Sonntag geht es mit interessanten Partien in Plochingen, Deizisau und Reichenbach gleich weiter.