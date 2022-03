Über das Hinspiel zwischen Denkendorf und Hegensberg/Liebersbronn ist immer noch nicht entschieden. Top-Spiele in der Württembergliga.















Esslingen - Erster gegen Zweiter und Dritter gegen Vierter. Während in der Handball-Verbandsliga die Vorfreude auf das Spitzenspiel zwischen der HSG Ostfildern und dem TV Steinheim groß ist, haben es dort, wo diese beiden Teams unbedingt hinwollen, gleich die ersten vier Teams miteinander zu tun: In der Württembergliga tritt der Zweite TSV Wolfschlugen beim Spitzenreiter VfL Waiblingen an, der Dritte TSV Deizisau erwartet den Vierten SG Lauterstein. Auch in den anderen Ligen stehen spannende Begegnungen an – was beim Verbandsliga-Derby zwischen dem TSV Denkendorf und der SG Hegensberg/Liebersbronn auch mit der Vorgeschichte zu tun hat.