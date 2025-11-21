Handball – Vorschau: Denkendorfer Vereinsausflug auf die Ostalb

Beide Teams des Clubs treten in Herbrechtingen an. Neuhausen II reist zum Landesliga-Spitzenspiel nach Nürtingen.











Klar, je höher die Liga, desto höher – zumindest meistens – auch die sportliche Qualität. Aber Spannung und guter Handball hängen nicht immer von der Spielklasse ab. Eines der interessantesten Spiele des Wochenendes wird am Samstagabend in der Nürtinger Theodor-Eisenlohr-Sporthalle ausgetragen, wo es in der Landesliga zum Spitzenspiel zwischen dem TSV Zizishausen und dem ebenso in der laufenden Runde bislang ungeschlagenen TSV Neuhausen II kommt. Aber natürlich ist auch woanders viel geboten, etwas weiter entfernt in der Bibrishalle zu Herbrechtingen, wo beide Teams des TSV Denkendorf antreten.