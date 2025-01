Handball – Vorschau: Den Kurs nach der „maximalen Euphorie“ halten

1 Für die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen rund um Benita Braune (am Ball) sowie für die Frauen des TV Nellingen startet am Samstag wieder der Ligabetrieb. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Drittligist TSV Neuhausen möchte sich zuhause gegen den Tabellennachbarn TuS Fürstenfeldbruck beweisen. Die Frauen des TSV Wolfschlugen starten mit einem Top-Spiel ins neue Jahr.











Link kopiert

Nach dem EZ-Handballpokal folgt für einige Teams aus der Region der Übergang in den Ligabetrieb. Drittligist TSV Neuhausen geht nach dem Gewinn des Turniers – dem dritten Titel in Folge – mit Selbstvertrauen in die erste Partie des Jahres gegen Tabellennachbar TuS Fürstenfeldbruck. Die Handballerinnen des TSV Wolfschlugen, die den Premierentitel beim Frauenturnier feierten, starten mit einer Auswärtspartie ins Ligajahr. „Nach unserem EZ-Pokal-Sieg sind wir maximal euphorisch und wollen unseren Kurs beibehalten“, sagt Wolfschlugens Coach Simon Hablizel mit einem Lächeln und ergänzt: „Die Turnierspiele haben uns wirklich gut getan und noch mehr Selbstvertrauen gegeben.“