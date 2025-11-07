Handball – Vorschau: Daniel Brack sieht in der Pfullinger Mannschaft noch viel von sich

Daniel Brack sieht in der Pfullinger Mannschaft noch viel von sich

1 Für die Drittliga-Handballer um Coach Daniel Brack wird das Spiel beim VfL Pfullingen ein besonderes. Foto: Jörn Kehle

Einige Handballer des Drittligisten Neuhausen reisen in ihre Vergangenheit, Plochingen will in der Regionalliga den zweiten Sieg.











Die Handballteams starten am Wochenende mit gemischten Voraussetzungen in ihre Punktspiele. Viele Trainer beklagen indes Personalsorgen. Vor dem Derby der Frauen-Oberliga zwischen dem TSV Köngen und dem TSV Denkendorf spricht Köngens Co-Trainer Martin Schorr von „keinen guten Vorzeichen“. Und auch Denkendorfs Coach Christoph Hönig muss wohl auf drei Stammkräfte verzichten und glaubt daher, dass „es kein handballerischer Leckerbissen wird, sondern ein Kampfspiel, bei dem der gewinnt, der den Sieg mehr will“.