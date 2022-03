„Corona-Wahnsinn“ in allen Ligen

Nach vielen Absagen bleiben am Wochenende nur recht wenige Handballspiele übrig. Württembergligist Deizisau nimmt den Vorletzten Alfdorf-Lorch sehr ernst.















Wie soll das alles nachgeholt werden? Das fragt man sich, wenn man die lange Liste der coronabedingten Spielabsagen des Handball-Wochenendes anschaut. Einige Begegnungen wurden bereits im Laufe der Woche abgesetzt, am Freitag kam eine nach der anderen dazu – teilweise, nachdem Trainer oder Funktionäre sich bereits zu den Spielen geäußert hatten. Der TV Plochingen II aus der Bezirksklasse etwa absolvierte am Donnerstagabend noch ein Nachholspiel beim TSV Neuhausen II (24:32). „Am Freitagmorgen brach dann der komplette Corona-Wahnsinn bei uns aus“, berichtete TVP-Coach Marius Schmidt – die geplante Partie am Sonntagabend beim SKV Unterensingen II wurde umgehend abgesagt.