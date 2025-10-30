Handball – Vorschau: Bloß nicht unterschätzen
1
Trainer Simon Hablizel und die Wolfschlugenerinnen wollen ihre Erfolgsserie ausbauen. Foto: Michael Treutner

Viele Handballteams der Region befinden sich am Wochenende in der Favoritenrolle und wollen dieser gerecht werden.

Die Bilder der Handballtabellen haben mittlerweile eine gewisse Aussagekraft. Daher lassen sich Favoritenrollen recht gut ausmachen. Und man sieht, welche Teams bislang über und welche hinter den Erwartungen liegen. Auffällig vor dem anstehenden Spielwochenende ist, dass viele Verantwortliche vor vermeintlich schwächeren Teams warnen, auf die ihre Teams treffen. Die Drittliga-Männer des TSV Neuhausen können sich derweil zurücklehnen, denn sie haben spielfrei. Den Slot am Sonntagabend füllt diesmal die zweite Neuhausener Mannschaft, die in der Landesliga den TSV Köngen zum Derby erwartet.

