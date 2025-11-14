Handball – Vorschau: Bloß nicht „einschüchtern lassen“
Die HSG Ostfildern will in der Handball-Regionalliga oben dranbleiben. Foto: oh

Handball-Regionalligist HSG Ostfildern erwartet beim Achten SG Weinstadt „ein Spiel auf Augenhöhe“. Der TV Plochingen will indes gegen den TVS Baden-Baden erneut erfolgreich sein.

Den Handballteams aus der Region steht ein intensives Programm bevor. Während einige mit Rückenwind in ihre Partien gehen, wollen andere wieder in die Spur finden. Derweil stellte der Oberligist TSV Wolfschlugen in Claus Scheufele einen neuen sportlichen Leiter vor, der neben der Kaderplanung für die nächste Saison auch die Integration der eigenen Jugendspieler verantworten wird. Vor und während des Regionalliga-Spiels des TV Plochingen gegen den TVS Baden-Baden rückt das Sportliche etwas in den Hintergrund. In der Schafhausäckerhalle findet am Samstag zwischen 14 und 22 Uhr eine DKMS-Typisierungsaktion für ein Vereinsmitglied statt.

