Die Drittligisten TV Plochingen und TSV Neuhausen sowie die Frauen des TSV Wolfschlugen haben es in eigener Halle mit Top-Teams zu tun.

Esslingen - Während die meisten Handballer an diesem Wochenende in die Saison starten – siehe die entsprechenden Sonderseiten – sind die Drittligisten schon mitten im Geschehen. Die Männer des TV Plochingen und TSV Neuhausen treten zu ihrer dritten Begegnung an, die Frauen des TSV Wolfschlugen und des TV Nellingen jeweils zur zweiten. Und alle haben sehr schwere Aufgaben vor sich.