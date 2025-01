Handball – Vorschau: Aufschwung mitnehmen und mit „freiem Kopf“ spielen

1 Deizisaus Peter Scheffold (am Ball) steht seinem Team nicht zur Verfügung. Foto: /Herbert Rudel

Handball-Regionalligist HSG Ostfildern will die Siegesserie fortführen, die Handballerinnen des TV Nellingen möchten positive Erlebnisse sammeln.











Für einige Handball-Teams aus der Region hat die Rückrunde bereits erfolgreich begonnen, andere kassierten eine Niederlage zu Beginn des neuen Jahres – und wiederum andere steigen am Wochenende erst ins Geschehen ein. Regionalligist HSG Ostfildern ist spätestens nach dem furiosen 36:25-Erfolg gegen den TV Plochingen im Dezember wieder in der Spur und möchte gegen die TSG Söflingen den fünften Sieg in Folge feiern. Bei den Handballerinnen des TV Nellingen sieht die Sache da schon etwas anders aus. Die Hornets erreichten zwar beim EZ-Pokal Platz zwei, verloren aber in Caro Proft (Kreuzbandriss) sowie Lotte Rehm (Knie-Verletzung) zwei Leistungsträgerinnen, die dabei zusehen mussten, wie die Nellingerinnen den Jahresauftakt gegen den Tabellennachbarn TSV Bönnigheim mit 23:29 verloren. TVN-Coach Romuald Guervilly ist jedoch positiv gestimmt: „Wir machen uns keinen Stress und wollen mit einem freien Kopf aufspielen.“