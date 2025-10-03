Handball – Vorschau: Auf das Tempo drücken und die Chancen nutzen

1 Die Maddogs möchten auch im fünften Spiel in der 3. Liga ungeschlagen bleiben. Foto: Steffen Wahr/oh

Die Handballer des TSV Neuhausen wollen ungeschlagen bleiben, die Frauen des TSV Wolfschlugen in der 3. Liga ihre Spitzenposition verteidigen.











Das Tabellenbild in den Handball-Ligen ist zwar nur eine Momentaufnahme, die erste Form der Teams aus der Region lässt sich aus den wenigen gespielten Partien aber ablesen. So legte der Drittligist TSV Neuhausen einen guten Start hin und steht mit 7:1 Punkten auf Platz drei. Nach dem 37:37-Remis gegen den SV Salamander Kornwestheim zuletzt waren sich die Neuhausener um Kapitän Philipp Keppeler nicht ganz sicher, ob sie sich aufgrund des späten Ausgleichstreffers „freuen sollen, aber mit dem Saisonauftakt sind wir allemal zufrieden“. Gut drauf sind auch die Drittliga-Frauen des TSV Wolfschlugen, die nach der Auftaktniederlage den Turnaround schafften und nach zwei Siegen an der Spitze stehen. „Unser Plan ist es, ein Tor mehr als die Gegnerinnen zu erzielen, dann gewinnen wir“, erklärt Wolfschlugens Coach Simon Hablizel. Eine einfacher Matchplan, der aber auch erst einmal so umzusetzen ist.