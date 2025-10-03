Handball – Vorschau: Auf das Tempo drücken und die Chancen nutzen
1
Die Maddogs möchten auch im fünften Spiel in der 3. Liga ungeschlagen bleiben. Foto: Steffen Wahr/oh

Die Handballer des TSV Neuhausen wollen ungeschlagen bleiben, die Frauen des TSV Wolfschlugen in der 3. Liga ihre Spitzenposition verteidigen.

Das Tabellenbild in den Handball-Ligen ist zwar nur eine Momentaufnahme, die erste Form der Teams aus der Region lässt sich aus den wenigen gespielten Partien aber ablesen. So legte der Drittligist TSV Neuhausen einen guten Start hin und steht mit 7:1 Punkten auf Platz drei. Nach dem 37:37-Remis gegen den SV Salamander Kornwestheim zuletzt waren sich die Neuhausener um Kapitän Philipp Keppeler nicht ganz sicher, ob sie sich aufgrund des späten Ausgleichstreffers „freuen sollen, aber mit dem Saisonauftakt sind wir allemal zufrieden“. Gut drauf sind auch die Drittliga-Frauen des TSV Wolfschlugen, die nach der Auftaktniederlage den Turnaround schafften und nach zwei Siegen an der Spitze stehen. „Unser Plan ist es, ein Tor mehr als die Gegnerinnen zu erzielen, dann gewinnen wir“, erklärt Wolfschlugens Coach Simon Hablizel. Eine einfacher Matchplan, der aber auch erst einmal so umzusetzen ist.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.