Handball – Vorschau: Abstiegs-Showdown in Deizisau

Abstiegs-Showdown in Deizisau

Die Oberliga-Handballer des TSV Deizisau stehen vor dem „Endspiel“ und der Verbandsligist SG Hegensberg/Liebersbronn drückt der HSG Ostfildern die Daumen.











Für die meisten Handballer der Region stehen noch zwei Spiele an, ehe die Runde endet, andere feiern am Wochenende wiederum ihren Saisonabschluss. Die Ausgangslagen der Teams sind unterschiedlich – denn von Abstiegskampf, Aufstiegsrechenspielen und dem Erreichen von persönlichen Zielen ist alles dabei. Um den Klassenverbleib zittern muss der Vorletzte TSV Deizisau, der das Oberliga-Kellerduell zuhause gegen den Tabellennachbarn TV Weilstetten unbedingt gewinnen muss, um nach dem Abstieg – von der damaligen Baden-Württemberg Oberliga – nicht noch mal eine Spielklasse nach unten zu rutschen. „Es wird das Endspiel. Wenn wir gewinnen, haben wir gute Chancen, den Klassenverbleib zu schaffen, bei einer Pleite sind wir so gut wie abgestiegen“, sagt Arne Staiger vom Management.