Handball – Vorschau: Abschiede, vermeintliche Abstiege und auslaufen lassen

Während Drittligist TSV Neuhausen noch drei sowie der TSV Deizisau in der Abstiegsrunde der Baden-Württemberg Oberliga noch zwei Saisonspiele offen hat, neigt sich die Runde für die übrigen Handballteams der Region am Wochenende dem Ende entgegen. In der Verbandsliga wollen die Handballer des TSV Denkendorf sowie vom Team Esslingen einen ordentlichen Saisonabschluss und möchten noch Plätze nach oben gutmachen. Die Württembergliga-Handballerinnen des TSV Köngen sowie die Verbandsliga-Frauen des TV Reichenbach hoffen derweil darauf, dass der derzeit feststehende Abstieg doch noch revidiert wird. „Es steht noch in den Sternen“, erzählt Köngens Co-Trainer Martin Schorr.