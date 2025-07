Handball – Vorbereitungsturnier: Köngener Turnier Anfang September

Zehn Männer- und acht Frauenteams sind in der Burgschulhalle dabei.











Kurz vor dem Saisonstart treffen sich auch dieses Jahr zehn Männer- und acht Frauenhandball-Teams aus der Region beim traditionsreichen Vesalius-Cup in der Köngener Burgschulhalle. Das Vorbereitungsturnier der Männer wird am 5. und 6. September ausgetragen, die Frauen spielen am 7. September.

„Ich freue mich riesig, dass wir erneut so ein starkes Teilnehmerfeld zusammenstellen konnten“, sagt Organisator Björn Wisst, der als „Herz und Seele“ des Turniers gilt, laut Pressemitteilung. „Bei den Männern haben wir drei Oberligisten am Start, bei den Frauen ebenfalls plus zwei Regionalligisten – und keine Mannschaft spielt unterhalb der Landesliga. Das verspricht wieder Handball auf höchstem Niveau.“

Es gibt wieder viele Derbys, unter anderem der TSV Denkendorf, der TSV Deizisau, das Team Esslingen, der TSV Zizishausen und der SKV Unterensingen sind bei den Männern dabei, dazu natürlich Gastgeber TSV Köngen. Die 22. Ausgabe des Turniers beginnt am Freitag, 5. September, um 17.30 Uhr. Am Samstagvormittag geht es dann in die Vorrundenspiele um den Einzug ins Halbfinale, ab etwa 16.15 Uhr folgen die Platzierungsspiele. Favoriten bei den Männern sind die beiden Oberligisten Unterensingen – als Titelverteidiger – und SG H2Ku Herrenberg. Doch auch die Verbandsligisten Deizisau, Denkendorf und Team Esslingen haben berechtigte Titelambitionen. Abgerundet wird das Teilnehmerfeld von den Landesligisten TSV Zizishausen, HSG Owen/Lenningen, TSV Neuhausen II sowie Köngen. Ein besonderes Highlight ist zudem die Teilnahme des A-Jugend-Bundesligateams von JANO Filder – ein spannender Neuzugang im Turnier.

Als Oberligist gehört das Köngener Frauenteam zum erweiterten Favoritenkreis des Turniers, das am Sonntag um 10 Uhr beginnt. Der aussichtsreichste Kandidat auf den Titel ist jedoch Regionalligist HSG Leinfelden/Echterdingen. Ergänzt wird der Favoritenkreis durch die Oberligisten TSV Denkendorf, VfL Pfullingen und TSV Heiningen. In den beiden Gruppen sind darüber hinaus die Verbandsligisten SC Lehr, TSV Neckartenzlingen und HSG Heilbronn vertreten. Die Finalspiele finden ab etwa 16 Uhr statt.

Mehr Informationen unter www.vesalius.de/Sport/Vesalius-CUP/Vesalius-CUP-2025