Handball – Vorbereitungsturnier: Beim TSV Deizisau klappt schon viel

1 Die Deizisauer verteidigen im Halbfinale gegen Unterensingen gut. Coach Sven Strübin (ganz links) beobachtet es wohlwollend. Foto: Michael Treutner

„Es war ein tolles Turnier“, sagte Sven Strübin. Damit meinte der neue Trainer des Handball-Verbandsligisten TSV Deizisau die Veranstaltung im Allgemeinen und den Auftritt seiner Mannschaft im Speziellen. Die Deizisauer haben beim traditionellen Vorbereitungsturnier des TSV Köngen, dem Vesalius-Cup, den 2. Platz erreicht. Für den Coach wichtiger aber war natürlich die Erkenntnis, dass schon vieles geklappt hat – und woran noch gearbeitet werden muss. Die Deizisauer verloren das Finale gegen den Oberligisten SG H2Ku Herrenberg – bei 24 Minuten Spielzeit – mit 9:12. Beim Frauenturnier setzte sich Verbandsligist TSV Neckartenzlingen im Endspiel mit 15:11 gegen den Oberligisten TSV Heiningen durch, Oberligist TSV Denkendorf wurde Dritter.