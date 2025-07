Handball – Vorbereitungsspiel: Handballleckerbissen in Wolfschlugen

1 Auch Jenny Behrend ist am Freitag in Wolfschlugen zu sehen. Foto: Pressefoto Baumann

Frisch Auf Göppingen trifft am Freitag auf HB Ludwigsburg.











Die Handball-Abteilung des TSV Wolfschlugen ist am Freitag (19.30 Uhr) Gastgeber eines attraktiven Vorbereitungsspiel: In der Wolfschlugener Sporthalle treffen die Frauen-Bundesligateams von Frisch Auf Göppingen und HB Ludwigsburg aufeinander.

Der deutscher Serienmeister und mehrfache Champions-League-Teilnehmer Ludwigsburg – früher SG BBM Bietigheim – mit dem neuen Trainer Tomas Hlavaty ist gespickt mit internationalen und deutschen Nationalspielerinnen wie Jenny Behrend, Antje Döll, Xenia Smits oder Mareike Thomaier, Viola Leuchter, Kaba Gassama und Karolina Kudlac-Gloc. Im Tor steht die norwegische Topspielerin Johanna Bundsen zusammen mit Nicole Roth. Es ist das absolute Topteam in Deutschland und wieder Meisterschaftsfavorit.

Die Göppingerinnen haben sich derweil mit Trainer Nico Kiener in der Bundesliga etabliert und man verfügen über ein starkes und junges Team mit vielen württembergischen Talenten – Luisa Scherer schaffte es zuletzt ins Nationalteam. Leonie Patorra stammt von der SG Hegensberg/Liebersbronn und hat damit fast ein Heimspiel. In Routinier Luisa Schulze und dem japanischen Neuzugang Haruno Sasaki ist zusätzliche Qualität im Team. Zuletzt reichte es für Frisch Auf in der Bundesliga immerhin zu Platz acht – in den Play-offs waren die Ludwigsburgerinnen Endstation. Die Fans dürfen sich also auf ein interessantes Spiel in Wolfschlugen freuen.