In der Landesliga haben sowohl die Wolfschlugener Handballerinnen wie auch die der SG Hegensberg/Liebersbronn am vergangenen Wochenende Niederlage kassiert. Ehe die beiden Team am nächsten Sonntag im direkten Duell in Wolfschlugen aufeinandertreffen, steht für Hegensberg/Liebersbronn noch der schwere Gang zu Tabellenführer Stuttgarter Kickers bevor, wo das Team am Mittwoch (20.15 Uhr) antritt. In der Bezirksklasse der Männer geht der Dreikampf um Platz zwei zwischen der SG Hegensberg/Liebersbronn II, der HSG Ostfildern II und dem HT Uhingen derweil weiter.