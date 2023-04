1 Das Spiel zwischen Denkendorf und Esslingen hatte durchaus Feuer, wie Team-Spieler Benedikt Frohna erklärte. Aber es blieb fair. Foto: /Herbert Rudel

Die Esslinger Handballer entscheiden das Lokalduell in der Verbandsliga beim TSV Denkendorf mit 27:24 für sich. Außerdem ist nach der Niederlage des TSV Deizisau in der Württembergliga klar, dass Ostfildern die Meisterschaft sicher hat.















Der Derby-Sieger in der Verbandsliga heißt Team Esslingen. Vor allem durch ihre konsequente Abwehrarbeit hat sich die Mannschaft in Denkendorf diesen Erfolg erarbeitet. TSV-Coach Ralf Wagner fühlte sich derweil an das Hinspiel erinnert, das ebenfalls an das Team ging (29:25). Zudem leistete der SV Leonberg/Eltingen in Deizisau dem Tabellenführer der Württembergliga, der HSG Ostfildern, Schützenhilfe. Und der TV Reichenbach schafft im Verbandsliga-Spitzenspiel eine starke Wende.