1 Foto: Tim Freihöfer

Marvin Siemer aus Esslingen hat die Chance seines Lebens bekommen: Der 15-jährige Handballer wird in der Talentschmiede der Füchse Berlin ausgebildet. Es ist eine Chance, für die der ehemalige Spieler der JANO Filder aber auch Opfer bringen muss.

Berlin - Marvin Siemer sitzt in seinem neuen Wohnzimmer, mehr als 600 Kilometer von seiner Heimat Esslingen entfernt. Der 15-Jährige ruht sich noch ein bisschen aus, in einer Stunde steht die zweite Trainingseinheit des Tages an. Für die kommenden drei Jahre wird das Internats-Wohnzimmer im2. Stock des Hauses 4 im Schul- und Leistungssportzentrum Berlin (SLZB) sein Zuhause sein. Das Leben des 15-Jährigen hat sich innerhalb kürzester Zeit um 180 Grad gedreht. Berlin statt Esslingen, Internat statt Elternhaus, morgens schon Krafttraining statt Unterricht. Alles für den Handball. „Es war eine lange und schwere Entscheidung. Ich werde drei Jahre von Familie und Freunden getrennt sein. Aber ich muss es riskieren, um meinen Traum zu realisieren“, sagt Siemer.