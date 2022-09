1 Gastgeberjubel nach dem Pokalgewinn: Die Köngener Handballer holen sich in diesem Jahr den Vesalius-Cup. Foto: Björn Wisst/oh

Im Finale der 19. Turnierauflage setzt sich der gastgebende TSV mit 14:11 gegen den Württembergligisten aus Deizisau durch.















Das hatte es in 18 Ausgaben des Vesalius-Cups im Handball nicht gegeben: Die Männer des gastgebenden TSV Köngen holten sich den Pott. Schon vor dem Anpfiff der beiden Halbfinals, als der spätere Turniersieger noch lange nicht feststand, schwärmte Toni Thomaser, der sportlicher Leiter des TSV Köngen, von der tollen Stimmung in der Burgschul-Sporthalle und stellte fest: „Es ist das am besten besuchte Turnier in 19 Jahren Vesalius-Cup.“ Und Björn Wisst vom namensgebenden Therapiezentrum Vesalius bestätigte: „Schon am Freitagabend gab es einen Besucherrekord mit mehr als 700 Zuschauern.“