Handball – Vereinswechsel: Sommer nach Unterensingen, Brunngräber nach Plochingen

Rückraumspieler Luis Sommer verlässt den TSV Neuhausen am Ende der Saison nach zehn Jahren.
Sommer nach Unterensingen, Brunngräber nach Plochingen
Rückraumspieler Luis Sommer verlässt den Handball-Drittligisten TSV Neuhausen nach zehn Jahren und schließt sich zur kommenden Saison dem SKV Unterensingen an, der im Moment die Tabelle der Oberliga anführt. Damit folgt er Neuhausens Kapitän Philipp Keppeler, der ebenfalls nach Unterensingen wechselt. Unterensingens Außenspieler Lukas Brunngräber geht dagegen zum – abstiegsgefährdeten – Regionalligisten TV Plochingen. Beides teilte der SKV in den sozialen Medien mit.