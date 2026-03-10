Handball – Verbandsliga: Zwei neue Spieler für den TSV Denkendorf

Zwei neue Spieler für den TSV Denkendorf

Die Denkendorfer verpflichten Jonas Wichary und Jakob Eisenbraun für die kommende Saison.











Handball-Verbandsligist TSV Denkendorf hat die nächsten beiden Zugänge für die kommende Saison an Land gezogen. Jonas Wichary läuft im Moment noch für die JANO Filder in der A-Jugend-Regionalliga auf und soll den Rückraum verstärken. Dort ist auch Jakob Eisenbraun zuhause. Der 1,90-Mann kommt vom SV Remshalden, wo er noch in der Parallelstaffel der Verbandsliga unter Neu-Trainerin Marion Radonic aufläuft – und mit dem Team um den Klassenverbleib kämpft.

Eisenbraun „überzeugte im Probetraining mit seinem Eins-Gegen-Eins-Verhalten und seinen Würfen aus der zweiten Reihe“, teilte der Verein mit – und ist davon überzeugt, dass beide Neuzugänge „perfekt in das System von Trainer Moritz Müller“ passen.

Zuvor hatten die Denkendorfer, die zurzeit auf Platz sieben der Tabelle stehen, schon Lenny Piskureck vom Regionalligisten HSG Ostfildern für die kommende Runde verpflichtet.