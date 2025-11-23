Handball – Verbandsliga: „Wilde“ Deizisauer siegen

Tabellenstände sind nicht immer aussagekräftig: Favorit Deizisau setzt sich zwar durch, Reichenbach, Denkendorf und vor allem das Team beim Schlusslicht bestätigen dies jedoch nicht.











Der TSV Deizisau feierte einen doppelten Punktgewinn und bleibt in der Handball-Verbandsliga auf Tuchfühlung zur Tabellenspitze. Der TV Reichenbach und das Team Esslingen verloren auswärts mit jeweils drei Toren Differenz und der TSV Denkendorf musste sich mit einem Punkt zufrieden geben. Die Frauen des TSV Neuhausen kassieren eine deutliche Niederlage.