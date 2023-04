1 Nur selten kamen die Team-Spieler (hier Thorben Merk) gegen die SG Heli so frei zum Wurf wie in dieser Szene. Foto: /Herbert Rudel

Im Verbandsliga-Stadtderby beim Team Esslingen hatten die Fans der SG Hegensberg/Liebersbronn nicht nur wegen des 32:26-Siegs der Berghandballer ihre Freude.















Eine brechend volle Schelztorhalle, Kampf und Einsatz auf beiden Seiten, Freude hier, Frust dort und Kurioses am Rande: Das stets brisante Stadtderby zwischen dem Team Esslingen und der SG Hegensberg/Liebersbronn hatte so ziemlich alles zu bieten, was ein Verbandsliga-Handballspiel braucht. Nur an Spannung fehlte es etwas, was jedoch wenig mit der sportlichen Ausgangssituation zu tun hatte – beide Mannschaften stehen im Niemandsland der Tabelle – sondern schlicht mit dem Umstand, dass die Hausherren zu selten auf Augenhöhe mit der SG Heli agierten – agieren konnten.