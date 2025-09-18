Handball – Verbandsliga: Viel Vorfreude, auch ohne das Derby
1
Carolin Lösch verstärkt die SG Heli. Foto: Herbert Rudel

Die Frauen des TSV Neuhausen und der SG Hegensberg/Liebersbronn starten in unterschiedlichen Staffeln.

„Die Derbys sind weg“, sagt Timo Bayer. Diese Derbys hatte er mit den von ihm und Bastian Schneider trainierten Handballerinnen des TSV Neuhausen in der Landesliga. Dort hat sich das Team nur eine Saison lang aufgehalten und tritt nun in der Verbandsliga an. Das mit den fehlenden Nachbarschaftsduellen bedauern Bayer und die „Madcats“ zwar, ansonsten aber freuen sie sich so was von auf die neue Liga: „Ich komme in Hallen, in denen ich noch nie war – schön, wenn man mal was Neues sieht.“ An die Römerstraße nach Esslingen kommen die Neuhausenerinnen nicht, zumindest nicht in Sachen Auswärtsspiel. Denn die dort beheimateten Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn treten zwar auch in der Verbandsliga an, aber in einer anderen Staffel. Also auch hier gibt es kein Derby. Es ist übrigens der einzige Fall in der Region, in der es die beiden hiesigen Teams nach der Ligareform nicht in eine Staffel geschafft haben.

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.