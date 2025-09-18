Handball – Verbandsliga: Viel Vorfreude, auch ohne das Derby

1 Carolin Lösch verstärkt die SG Heli. Foto: Herbert Rudel

Die Frauen des TSV Neuhausen und der SG Hegensberg/Liebersbronn starten in unterschiedlichen Staffeln.











„Die Derbys sind weg“, sagt Timo Bayer. Diese Derbys hatte er mit den von ihm und Bastian Schneider trainierten Handballerinnen des TSV Neuhausen in der Landesliga. Dort hat sich das Team nur eine Saison lang aufgehalten und tritt nun in der Verbandsliga an. Das mit den fehlenden Nachbarschaftsduellen bedauern Bayer und die „Madcats“ zwar, ansonsten aber freuen sie sich so was von auf die neue Liga: „Ich komme in Hallen, in denen ich noch nie war – schön, wenn man mal was Neues sieht.“ An die Römerstraße nach Esslingen kommen die Neuhausenerinnen nicht, zumindest nicht in Sachen Auswärtsspiel. Denn die dort beheimateten Handballerinnen der SG Hegensberg/Liebersbronn treten zwar auch in der Verbandsliga an, aber in einer anderen Staffel. Also auch hier gibt es kein Derby. Es ist übrigens der einzige Fall in der Region, in der es die beiden hiesigen Teams nach der Ligareform nicht in eine Staffel geschafft haben.