1 Niederlagen im Handball können durchaus zu unterschiedlichen Interpretationen führen. Foto: dpa/Ronald Wittek

Mit der knappen 26:27-Niederlage gegen Untersingen kann das Team Esslingen gut leben, bei Coach Ralf Hönig von den Frauen des TSV Denkendorf hängt der Himmel nach der 29:40-Klatsche in Pfullingen aber nicht gerade voller Geigen.















Das Team Esslingen ließ in Unterensingen zwar beide Punkte liegen, kann die 26:27-Niederlage aber offenkundig gut verschmerzen. Ganz anders die Frauen des TSV Denkendorf – Trainer Ralf Hönig ärgerte sich nach der 29:40 (15:22)-Klatsche in Pfullingen mächtig: „Wir waren nicht in der Lage unser Können aufs Feld zu bringen.“