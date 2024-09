Handball-Verbandsliga: TVR: Rollentausch und der zweite Sieg

Die Reichenbacher gewinnen gegen die HSG Schönbuch (erst) am Ende klar mit 27:22.











Link kopiert

Gegen „die große Unbekannte“ HSG Schönbuch, wie es Daniel Roos ausdrückte, haben die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach im zweiten Saisonspiel den zweiten Sieg eingefahren, und zwar mit 27:22 (11:12). Dabei waren die Voraussetzungen gut eine Woche nach dem Derbyerfolg zum Auftakt in Denkendorf nicht optimal. Felix Bühler und Roos selbst fielen krankheitsbedingt aus. So wurde Roos vom spielenden Co- formal zum Cheftrainer und der eigentliche Boss Jochen Masching begab sich mit seinen 40 Jahren noch mal aufs Feld.