Handball – Verbandsliga: TVR-Niederlage „ein bisschen ärgerlich“

1 Am kommenden Wochenende sind die TVR-Handballer spielfrei. Foto: oh

Handball-Verbandsligist TV Reichenbach verliert beim starken Aufsteiger SG Ober-/Unterhausen mit 29:34.











Es war so ein Spiel, das jeder Mannschaftssportler, wenn er denn schon eine Weile dabei ist, einige Male erlebt hat: Man ist dran, macht insgesamt ein gutes Spiel – aber der Gegner ist dann doch ein bisschen besser. Deshalb war Jochen Masching, der zurzeit wieder spielende Trainer des Handball-Verbandsligisten TV Reichenbach nach der 29:34 (11:14)-Niederlage beim starken Aufsteiger SG Ober-/Unterhausen nicht so sicher, ob er zufrieden oder unglücklich sein soll. „Wir können mit unserem Auftreten zufrieden sein, wir haben es aber nicht geschafft, die SG ein bisschen mehr unter Druck zu kriegen“, sagte Masching. So sei das Spiel zwar enger gewesen, als es das Ergebnis aussagt, „aber es war dann schon verdient“.