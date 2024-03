Handball – Verbandsliga: TV Reichenbach meldet sich mit Derbysieg zurück

1 Reichenbachs Lenny Binder setzt sich durch und trifft zum 18:15-Zwischenstand. Foto: /Herbert Rudel

Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach siegen im Derby gegen den TSV Denkendorf mit 26:24. TVR-Keeper Fabio Breuning hält den Erfolg am Ende fest.











Die Erleichterung darüber, eine Reaktion auf die 24:25-Niederlage gegen den Tabellennachbarn TSV Köngen gezeigt zu haben, stand den Verbandsliga-Handballern des TV Reichenbach als der 26:24 (11:12)-Sieg gegen den TSV Denkendorf auf der Anzeigetafel aufleuchtete, ins Gesicht geschrieben. Nachdem die Schlusssirene in der heimischen Brühlhalle ertönte, lagen sich die TVR-Spieler in den Armen und ließen sich vom Reichenbacher Publikum als Derbysieger feiern. 200 Zuschauer bekamen vor allem in der zweiten Hälfte eine intensive Partie zu sehen, die die Reichenbacher durch eine Willensleistung sowie durch einen starken TVR-Torhüter Fabio Breuning für sich entschieden.