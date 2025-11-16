Handball – Verbandsliga: TV Reichenbach lässt zu viele Chancen liegen

TV Reichenbach lässt zu viele Chancen liegen

Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach verlieren in der Brühlhalle gegen den Dritten SG Hofen/Hüttlingen mit 29:31 und stehen auf Rang acht.











Link kopiert

Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach verloren in der heimischen Brühlhalle gegen den Dritten SG Hofen/Hüttlingen mit 29:31 (15:16) und rutschten mit 8:8-Punkten auf Rang acht ab. „Das ist sehr schade, denn da wäre mehr drin gewesen“, sagte Reichenbachs spielender Co-Trainer Daniel Roos und ergänzte hinsichtlich der Tabellensituation: „Wir hätten uns gewünscht, dass wir in dieser Phase der Saison einen Ticken besser dastehen, aber wir haben ein junges Team. Es war klar, dass es solche Wellen geben würde, aber bislang ist noch alles in Ordnung.“