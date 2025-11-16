Handball – Verbandsliga: TV Reichenbach lässt zu viele Chancen liegen
1
  Foto: Steffen Wahr/oh

Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach verlieren in der Brühlhalle gegen den Dritten SG Hofen/Hüttlingen mit 29:31 und stehen auf Rang acht.

Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach verloren in der heimischen Brühlhalle gegen den Dritten SG Hofen/Hüttlingen mit 29:31 (15:16) und rutschten mit 8:8-Punkten auf Rang acht ab. „Das ist sehr schade, denn da wäre mehr drin gewesen“, sagte Reichenbachs spielender Co-Trainer Daniel Roos und ergänzte hinsichtlich der Tabellensituation: „Wir hätten uns gewünscht, dass wir in dieser Phase der Saison einen Ticken besser dastehen, aber wir haben ein junges Team. Es war klar, dass es solche Wellen geben würde, aber bislang ist noch alles in Ordnung.“

Weiterlesen mit

Unsere Abo-Empfehlungen

Von hier, für die Region,
über die Welt.

Flex-Abo
pro Woche  2,00 € Im 1. Jahr vergünstigt lesen, flexibel kündbar.* Im 1. Jahr vergünstigt, flexibel kündbar.*
»
-50%
Jahres-Abo
pro Woche  1,25 € 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.* 1 Jahr binden und den besten Preis sichern.*
»
Probe-Abo
pro Woche  0,25 € 4 Wochen lang testen.* 4 Wochen lang testen.*
»
* anschließend 9,99 € mtl.
  • Zugriff auf alle Inhalte der EZ im Web
  • Unkompliziert kündbar
* anschließend 9,99 € mtl.
Als führende Tageszeitung in der Region, berichtet die Eßlinger Zeitung umfassend und kompetent über das Geschehen in der Welt und die bewegenden Geschichten vor Ihrer Haustür. Mit unserem EZ Plus Abo haben Sie von überall, rund um die Uhr Zugriff auf alle exklusiven redaktionellen Inhalte auf www.esslinger-zeitung.de.