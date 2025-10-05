Handball – Verbandsliga: TV Reichenbach lässt nicht viel anbrennen

1 Reichenbachs Tim Pussert (am Ball) setzt sich durch die Team-Abwehr durch und steigt hoch. Foto: Michael Treutner

Die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach gewinnen das Derby zuhause gegen das Team Esslingen klar mit 31:26 – und feiern den zweiten Saisonsieg.











Link kopiert

Auf der einen Seite herrschte nach der Schlusssirene Freude, auf der anderen Unzufriedenheit. Während die Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbach durch den 31:26 (17:12)-Derbyerfolg auf Rang vier kletterten, blieb das Team Esslingen nach der dritten Rundenpleite – der dritten Derbyniederlage in Folge – in der Tabelle ganz unten stehen. Dementsprechend ernüchtert war auch Team-Coach Timo Flechsenhar: „Es war Licht und Schatten. In Reichenbach zu verlieren, ist kein Weltuntergang, aber unterm Strich stehen drei Derbyniederlagen und in allen drei Spielen war mehr zu holen.“ Sein Gegenüber TVR-Trainer Jochen Masching war freilich zufrieden mit dem Auftritt seines Teams: „Nach der Niederlage in Betzingen wollten wir eine Reaktion zeigen, das ist uns gelungen. Ich denke, dass es im Großen und Ganzen ein verdienter Sieg war und wir in der zweiten Hälfte nicht mehr viel anbrennen lassen haben.“