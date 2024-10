Handball – Verbandsliga: TV Reichenbach ist im Derby siegreich

1 TVR-Spieler Tim Pussert (am Ball) war vor allem in der zweiten Hälfte gut drauf. Foto: /Jens Lommel

Der TV Reichenbach gewinnt überraschend das Verbandsliga-Derby gegen den Favoriten SG Hegensberg/Liebersbronn mit 27:26.











Link kopiert

Der Jubel der Verbandsliga-Handballer des TV Reichenbacher hatte keine Grenzen mehr, als die Schlusssirene ertönte und der knappe 27:26 (14:17)-Derbysieg gegen die SG Hegensberg/Liebersbronn feststand. Zuvor war die letzte Minute der Partie in der Reichenbacher Brühlhalle kaum an Spannung zu überbieten: TVR-Spieler Tim Pussert traf 20 Sekunden vor Schluss zur 27:26-Führung, doch die Hegensberg/Liebersbronn hatte noch den Gegenzug parat. Die allerletzte Wurfchance der SG Heli landete jedoch nur am Pfosten. Während die Reichenbacher Mienen strahlten, konnten es die Fans sowie Spieler der SG Heli nicht fassen und vergruben ihr Gesicht in den Händen. „Eine extrem frustrierende Niederlage, die vermeidbar gewesen wäre“, resümierte Heli-Coach Veit Wager, dem nach der Partie die Enttäuschung anzusehen war.