Die Verbandsliga-Handballer des TSV Köngen haben einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib gemacht – auch tabellarisch. Die Mannschaft besiegte am Donnerstagabend in einem wahren Handballkrimi die HSG Winzingen/Wißgoldingen/Donzdorf mit 29:27 (14:14) und hat damit nicht nur den zweiten Sieg in dieser Saison gegen den Konkurrenten geschafft, sondern auch erstmals seit einer gefühlten Ewigkeit die Abstiegsplätze verlassen. Durch den Erfolg kletterten die Köngener vom drittletzten Rang elf auf den am Ende der Runde sicheren Platz neun.