Handball – Verbandsliga: TSV Köngen: Neuanfang mit Kontinuität

1 Es war keine leichte Saison für Trainer Dominic Fischer und den TSV Köngen. Foto: /Herbert Rudel

Die Handballer des TSV Köngen verarbeiten den Abstieg in die Landesliga und haben noch eine kleine Hoffnung, dass es nicht auch die Frauen des Vereins erwischt.











Link kopiert

Der Abschied in der Halle am letzten Spieltag ist den Handballern des TSV Köngen nicht vergönnt. Während die anderen Teams der Verbandsliga gesammelt am Sonntag noch einmal antreten, sind sie schon in der Sommerpause – und werden nicht zurückkehren. Doch nicht nur das lastet auf der Köngener Handballer-Seele: Die erste Männermannschaft steigt in die Landesliga ab, die zweite ist in der Bezirksklasse ebenfalls Letzter und muss in die Kreisliga A runter. Und: Sehr wahrscheinlich erwischt es auch die Frauen, obwohl sie in der Württembergliga die Kurve bekommen haben und nach dem Rundenabschluss am Sonntag vier Teams der Zwölferstaffel hinter sich lassen werden.